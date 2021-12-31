Самый высокий салют в Таллинне будет в Пирита

«Как и в прошлое празднование Нового года, в этом году управа Пирита организует фейерверк, который будет запущен с Таллиннской телебашни. Это будет самый высокий салют в городе, который будет запущен в небо в трех направлениях с площадки Таллиннской телебашни на высоте 175 метров», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Он добавил, что фейерверк будет хорошо виден на всей территории Пирита, а также в Ласнамяэ и центре города. «Каждый сможет полюбоваться салютом из своего дома. Управа района устраивает салют с таким расчетом, чтобы все могли посмотреть один фейерверк и не устраивали салюты в частном порядке, — пояснил Лийнат. — Салют, организованный профессионалами, гарантирует безопасность людей. Кроме того, тем самым мы бережем окружающую среду и домашних животных. Я призываю не запускать в новогоднюю ночь случайные, гремящие тут и там фейерверки».