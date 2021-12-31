Кая Каллас подводит итоги: что было сделано в этом году?

«В этом году мы сделали все возможное, чтобы в разгар эпидемии коронавируса Эстония оставалась максимально открытой как для общества, так и экономики, чтобы дети могли ходить в школу, - написала Каллас в социальных сетях в пятницу вечером. - Я благодарю всех, кто сделал все возможное, чтобы наше общество оставалось открытым».

«Это был год, когда для государства приоритетом стали холеные и образованные люди, а также сильная и защищенная Эстония. Мы составили дальновидный государственный бюджет и приступили к важным реформам и принятию решений, которые долгое время откладывались в ящик, включая подготовку к зеленой революции, объединение государственных флотов, обеспечение безопасности границы и продвижение вперед реформы льготных пенсий. Мы также предприняли важные шаги в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, связанных с виртуальной валютой», - написала Каллас.

Премьер-министр добавила, что в период международной нестабильности в следующем году Эстония получила самый большой оборонный бюджет за всю историю, и правительство решило ускорить строительство восточной границы. «И что еще важно - мы отвоевали свое место на международной арене», - отметила Каллас.