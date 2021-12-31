Полиция ищет пропавшего 20-летнего молодого человека: он может быть в опасности
Полиция просит помощи в поисках 20-летнего Кристьян-Хейнца. Он ушел из своего дома в Тарту на улице Яама с утра, 31 декабря и до сих пор не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 20-летнего Кристьян-Хейнца. Он ушел из своего дома в Тарту на улице Яама с утра, 31 декабря и до сих пор не вернулся.
Молодой человек из-за проблем со здоровьем может быть в опасности. Согласно имеющейся на данный момент информации, он находится в Тарту. У него был с собой телефон, но сейчас телефон выключен.
Кристьян-Хейнц ростом 178 см, он худой. Он был одет в желто-зеленую пеструю куртку, джинсы, на которых есть надпись „STARTER“ и зеленые сапоги.
Полиция активно ищет его вместе с близкими. Всех, у кого есть информация о молодом человеке или видели его, просят связаться по телефону 112 или попросить Кристьяна-Хейнца связаться с близкими.