Полиция ищет пропавшего 20-летнего молодого человека: он может быть в опасности

Молодой человек из-за проблем со здоровьем может быть в опасности. Согласно имеющейся на данный момент информации, он находится в Тарту. У него был с собой телефон, но сейчас телефон выключен.

Кристьян-Хейнц ростом 178 см, он худой. Он был одет в желто-зеленую пеструю куртку, джинсы, на которых есть надпись „STARTER“ и зеленые сапоги.