Франция стала председателем Совета ЕС

С наступлением нового, 2022 года, в Совете Евросоюза поменялось председательство. Франция, в субботу, 1 января, по ротации возглавила данный законодательный орган ЕС, переняв эту роль у Словении, передало агентство AFP. Следующие шесть месяцев пройдут под девизом: "Восстановление, сила, принадлежность".

Эмманюэль Макрон: "Поворотный момент для Европы"

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что "2022 год должен стать поворотным моментом для Европы".

"В последние годы наш континент столько раз очерняли", ЕС обвиняли в том, что он "разделен, неспособен к общим проектам, находится на пути к тому, чтобы стать исторически неактуальным", отметил французский лидер. Однако пандемия показала, что единение не только полезно, но и является "источником надежды", уверен он.

Европейский суверенитет, цифровизация, борьба с изменениями климата

Эмманюэль Макрон считает, что новая модель роста должна стимулировать инновации и создание рабочих мест после завершения эпидемии коронавируса, обеспечивать конкурентоспособность Европы и соответствовать целям по борьбе с изменениями климата. Франция хочет сосредоточиться на вопросе охраны окружающей среды и цифровизации.

Кроме того, упор будет сделан на "европейский суверенитет" с учетом защиты границ, а также на вопросы обороны.

В связи с началом председательства Франции в новогоднюю ночь целый ряд зданий по всей стране, включая Елисейский дворец и Эйфелеву башню, был подсвечен синим цветом - в честь флага ЕС.

Макрон выступает за новый механизм по защите границ

Ранее, 9 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за разработку Европейским Союзом нового механизма для защиты границ Шенгенской зоны. Такой механизм должен быть задействован в кризисной ситуации, "когда потребуется усилить наши внешние границы", заявил глава государства на пресс-конференции, приуроченной к председательству Франции в Совете ЕС.

По словам политика, речь может идти об отправке на границы служащих сил безопасности и оборудования из других стран - членов Евросоюза. Европа "должна обеспечить защиту своих границ", подчеркнул президент Франции, добавив, что Париж будет настаивать на реформе Шенгенской зоны, после того как в январе примет по ротации председательство в ЕС.