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  • В последние часы года в Отепя произошло ДТП с участием квадроцикла

В последние часы года в Отепя произошло ДТП с участием квадроцикла

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

В последние часы старого года в Центр тревоги сообщили, что на 1,8-м километре шоссе Сангасте-Тыллисте, Валгамаа, произошла авария, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индеек Хирс сказал, что в 22.23 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тийду, Отепя, по неизвестной причине ехавшей на квадроцикле мужчина съехал в кустарник.

Скорая помощь доставила его в Валгаскую больницу.

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