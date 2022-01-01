В последние часы года в Отепя произошло ДТП с участием квадроцикла

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Индеек Хирс сказал, что в 22.23 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тийду, Отепя, по неизвестной причине ехавшей на квадроцикле мужчина съехал в кустарник.