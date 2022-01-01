За сутки в Эстонии прибавилось 717 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5672 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 717. Скончались четыре человека.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5672 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 717. Скончались четыре человека.
Среди новых заразившихся 489 человек не были вакцинированы, а 391 полностью прошел курс вакцинации.
По состоянию на утро 1 января в больницах находится 223 пациента с коронавирусом.
За сутки ввели 674 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 95 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 290 894 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).