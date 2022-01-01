В 2022 году вырастет минимальная зарплата
Минимальная зарплата в 2022 году вырастет до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро.
Минимальная зарплата в 2022 году вырастет до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро.
Минимальная почасовая оплата труда с 1 января составляет 3,86 евро, раньше она составляла 3,48 евро.
Повышение минимальной зарплаты касается примерно 40 000 работников.
Договоренность по минимальной зарплате была достигнута Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей 8 октября 2021 года. Согласно сложившейся традиции, по общегосударственной минимальной зарплате договариваются все социальные партнеры.