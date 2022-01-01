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В 2022 году вырастет минимальная зарплата

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: sasirin pamai/Shutterstock

Минимальная зарплата в 2022 году вырастет до 654 евро, а минимальная почасовая оплата до 3,86 евро.

Минимальная почасовая оплата труда с 1 января составляет 3,86 евро, раньше она составляла 3,48 евро.

Повышение минимальной зарплаты касается примерно 40 000 работников.

Договоренность по минимальной зарплате была достигнута Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей 8 октября 2021 года. Согласно сложившейся традиции, по общегосударственной минимальной зарплате договариваются все социальные партнеры.

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