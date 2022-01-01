Видео ⟩ Как мир встретил 2022 год

Первыми смену лет, как обычно, встретились жители островов Тихого океана Самоа и Кирибати. В отличие от прошлого года на Самоа не отказались от праздничного салюта и для его проведения привезли пиротехников из Новой Зеландии. В свою очередь, в самой Новой Зеландии на этот раз традиционный фейерверк было заменен световым шоу, которое проецировалось на Небесную башню высотой в 328 метров в Окленде и на мост. Несмотря на то, что омикрон-штамм коронавируса в Новой Зеландии еще не был замечен, власти решили соблюдать осторожность и не поощрять создание толп.

В то же время прославленный новогодний салют Сиднея, несмотря на стремительный рост числа новый случаев Covid-19 в Австралии и особенно в самом Сиднее, который до пандемии гордо называл себя "столицей Нового года", в этом году не была отменен.

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Однако, в этот раз он собрал гораздо меньше зрителей - их количество измерялось десятками тысяч, тогда как до пандемии обычно превышало миллион. Для фейерверка использовались шесть тонн пиротехнических изделий. В результате был прекрасно освещен Портовый мост и Сиднейский оперный театр, а зрители, которые приобрели билеты, могли наблюдать за салютом из нескольких особо отведенных мест.

В Дубае широкое распространение Covid-19 не удержало от планов устроить впечатляющее пиротехническое шоу с самого высокого небоскреба мира Burj Khalifa, а вот Тунис в последний момент отказался от предусмотренного концерта и празднования в столице.

В свою очередь, Южно-Африканская Республика, которая первая сообщила миру тревожную новость об открытии нового, более заразного штамма вируса, в предпоследний день прошлого года приняла решение отменить комендантский час и разрешить празднование. В сфере здравоохранения пришли к выводу, что в течение последней недели число новых случаев инфицирования в стране сократилось, позволяя надеяться, что худшее уже позади, а число смертей существенно не возросло.

В свою очередь, в Индии, которую пандемия тяжело задела в апреле и мае, города и штаты ввели новые ограничения по сбору людей, а в столице Дели с 22:00 начался комендантский час.

Салюты и праздничные мероприятия были отменены во многих городах мира, в том числе в Лондоне и Париже, а в других местах, вроде Мадрида и Рио-де-Жанейро, празднования будут менее широкими, чем принято.

Во многих городах Литвы и Эстонии новый год встречали без привычного салюта, в других местах он был перенесен на окраины города.

В Москве от новогоднего салюта не отказались, несмотря на низкий уровень вакцинации России. Сообщается, что салют прошел на 11 площадях и 15 парках.

А вот Берлин Новый год встретил без салюта. Кроме того в Германии в последние дни года была запрещена торговля пиротехникой в надежде ограничить собрания людей и ограничить распространение Covid-19 и перегрузку больниц.

В Нью-Йорке новогоднее шоу прошло, как было спланировано, несмотря на быстрое распространение вируса, которое заставило отказаться от празднования в других городах США.

Всемирная организация здравоохранения призвала общество не рисковать, предупреждая, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться как цунами. Однако, лидеры многих западных стран отказались вновь внедрять строгие меры контроля, опасаясь экономического спада. Кроме того частые изменения условий: то вводят ограничения, то смягчают, то вновь усиливают, во многих странах вызвали громкие и часто насильственные протесты.