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  • Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств

Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств

Место происшествия. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стала следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств.

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Однако начнем сначала. По имеющимся данным, люди собрались на дороге Кирна-Вирика-Янари ради новогоднего салюта.

"Если сложить туман, дым от пиротехники, мы получим ситуацию, в которой видимость будет в лучшем случае несколько десятков метров. Мои знакомые поехали в Пайде смотреть салют и сказали, что если бы они вернулись минут на десять раньше, с ними могла бы случиться такая же авария. В конце дороги в этом доме очень яркие огни, которые слепят глаза проезжающим. Помимо сложных дорожных условий, тумана и дыма, вверху было зарево. Знакомый сказал, что ночью туман был настолько густым, что он увидел аварийные огни машины и фары скорой помощи только тогда, когда люди уже махали на дороге", - сказал он.

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