Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств

"Если сложить туман, дым от пиротехники, мы получим ситуацию, в которой видимость будет в лучшем случае несколько десятков метров. Мои знакомые поехали в Пайде смотреть салют и сказали, что если бы они вернулись минут на десять раньше, с ними могла бы случиться такая же авария. В конце дороги в этом доме очень яркие огни, которые слепят глаза проезжающим. Помимо сложных дорожных условий, тумана и дыма, вверху было зарево. Знакомый сказал, что ночью туман был настолько густым, что он увидел аварийные огни машины и фары скорой помощи только тогда, когда люди уже махали на дороге", - сказал он.