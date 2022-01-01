Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств
Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стала следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств.
Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стала следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств.
Однако начнем сначала. По имеющимся данным, люди собрались на дороге Кирна-Вирика-Янари ради новогоднего салюта.