Картина дня: празднование Нового года, трагическая авария и смерть в Старом городе

ВИДЕО 〉 В новогодней речи президента Кариса прозвучало имя девочки из Кохтла-Ярве

Первое новогоднее обращение президента Алара Кариса к народу Эстонии. Читать далее…

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год

Смотрите в галерее Elu24, как в столице Эстонии бурно встречали Новый год. Смотрите фото…

ФОТО 〉 Смотрите, как встречали Новый год в разных городах Эстонии

Бурно и красочно Новый год встречали не только в Таллинне, но и в других городах Эстонии. Смотрите галереи! Смотрите фото…

Утром в Старом городе был обнаружен труп молодого человека

Во время празднования Нового года за помощью к полиции обращались 307 раз, более чем 40 случаев были связаны с насилием в близких отношениях, также полиция отреагировала на три ДТП с пострадавшими. Читать далее...

Пьяный водитель c двумя детьми в машине сбил пешеходов: погиб двухлетний ребенок, четверо взрослых серьезно пострадали

Около полуночи сообщили о тяжелой аварии на седьмом километре шоссе Кирна-Вирика-Янари, где легковой автомобиль Volvo сбил пешеходов. В результате столкновения погиб двухлетний ребенок, в тяжелом состоянии доставлены в больницу четверо взрослых. Читать далее…

Полицейский о трагическом ДТП: ужасное несчастье! Так не должен начинаться Новый год

Побеседовавший с Järva Teatajaполицейский, говоря о произошедшей сегодня ночью трагической аварии, отметил, что новый год никогда не должен начинаться так. "Ужасное несчастье! Насколько мне известно, несчастный случай произошел, когда люди были на дороге, запуская салют в честь Нового года", - сказал он. Читать далее…

Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств

Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стало следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств. Читать далее…

Из-за салюта уровень загрязнения воздуха в Таллинне превысил норму в шесть раз

Загрязнение воздуха, вызванное новогодним салютом в Таллинне, рассеялось только к утру. Читать далее....

Число завезенных из-за границы случаев коронавируса за неделю выросло на 50%

На прошлой неделе в Эстонии выявили почти 350 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 8,3% от общего количества заражений за последние 7 дней. Читать далее...

ФОТО 〉 В Мяннику прошла полицейская операция

Вечером 1 января в Таллинне на Мяннику-теэ вблизи магазина Rimi идет полицейская операция. Читать далее...

Крупнейшая торговая сделка в истории вступила в силу. Она объединила 15 стран вокруг Китая