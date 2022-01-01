Картина дня: празднование Нового года, трагическая авария и загрязнение воздуха салютом

ВИДЕО 〉 Новогоднее обращение президента Алара Кариса

Первое новогоднее обращение президента Алара Кариса к народу Эстонии. Читать далее…

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, как в Таллинне встречали Новый год

Смотрите в галерее Elu24, как в столице Эстонии бурно встречали Новый год. Смотрите фото…

ФОТО 〉 Смотрите, как встречали Новый год в разных городах Эстонии

Бурно и красочно Новый год встречали не только в Таллинне, но и в других городах Эстонии. Смотрите галереи! Смотрите фото…

Пьяный водитель c двумя детьми в машине сбил пешеходов: погиб двухлетний ребенок, четверо взрослых серьезно пострадали

Около полуночи сообщили о тяжелой аварии на седьмом километре шоссе Кирна-Вирика-Янари, где легковой автомобиль Volvo сбил пешеходов. В результате столкновения погиб двухлетний ребенок, в тяжелом состоянии доставлены в больницу четверо взрослых. Читать далее…

Полицейский о трагическом ДТП: ужасное несчастье! Так не должен начинаться Новый год

Побеседовавший с Järva Teatajaполицейский, говоря о произошедшей сегодня ночью трагической аварии, отметил, что новый год никогда не должен начинаться так. "Ужасное несчастье! Насколько мне известно, несчастный случай произошел, когда люди были на дороге, запуская салют в честь Нового года", - сказал он. Читать далее…

Местный житель о страшном ДТП : оно стало следствием нескольких несчастливых обстоятельств

Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стало следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств. Читать далее…

Из-за салюта уровень загрязнения воздуха в Таллинне превысил норму в шесть раз

Загрязнение воздуха, вызванное новогодним салютом в Таллинне, рассеялось только к утру. Читать далее....

Число завезенных из-за границы случаев коронавируса за неделю выросло на 50%