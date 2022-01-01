Картина дня: празднование Нового года, трагическая авария и загрязнение воздуха салютом
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 января.
Первое новогоднее обращение президента Алара Кариса к народу Эстонии. Читать далее…
Смотрите в галерее Elu24, как в столице Эстонии бурно встречали Новый год. Смотрите фото…
Бурно и красочно Новый год встречали не только в Таллинне, но и в других городах Эстонии. Смотрите галереи! Смотрите фото…
Около полуночи сообщили о тяжелой аварии на седьмом километре шоссе Кирна-Вирика-Янари, где легковой автомобиль Volvo сбил пешеходов. В результате столкновения погиб двухлетний ребенок, в тяжелом состоянии доставлены в больницу четверо взрослых. Читать далее…
Побеседовавший с Järva Teatajaполицейский, говоря о произошедшей сегодня ночью трагической аварии, отметил, что новый год никогда не должен начинаться так. "Ужасное несчастье! Насколько мне известно, несчастный случай произошел, когда люди были на дороге, запуская салют в честь Нового года", - сказал он. Читать далее…
Местный житель сказал Järva Teataja о сегодняшней трагической аварии, что, вероятно, она стало следствием стечения нескольких несчастливых обстоятельств. Читать далее…
Загрязнение воздуха, вызванное новогодним салютом в Таллинне, рассеялось только к утру. Читать далее....
На прошлой неделе в Эстонии выявили почти 350 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, что составило 8,3% от общего количества заражений за последние 7 дней. Читать далее...