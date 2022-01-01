Tallink раньше запланированного приостановит работу Silja Europa

Решение принято из-за ускорившегося распространения нового омикрон-штамма COVID-19 и введенных финским правительством ограничений передвижения, сообщила компания.

Компания ранее проинформировала пассажиров о временном прекращении работы Silja Europa с 10 января до начала марта, на низкий сезон концерна, когда число пассажиров и в обычные годы было низком, а в коронавирусные годы сократилось еще сильнее.

Клиентская служба Tallink свяжется со всеми клиентами, которых коснется решение раньше прекратить работу Silja Europa.

Всех пассажиров, которые хотят воспользоваться сообщением Таллинн-Хельсинки, приглашают на борт Star и Megastar. На борту этих судов можно сделать тест на антигены (стоимость на борту судна 39 евро).