Департамент окружающей среды возглавил Райнер Вакра
Бывший политик Райнер Вакра с субботы возглавляет Департамент окружающей среды.
Бывший политик Райнер Вакра с субботы возглавляет Департамент окружающей среды.
Министр окружающей среды Эрки Сависаар убежден, что причастность Вакра к решению экологических проблем и его опыт политика и руководителя принесут успех в работе на этой ответственной должности.
Райнер Вакра подтвердил, что понимает задачи Департамента окружающей среды не только как исполнителя законов и контролера за их соблюдением, но и как учреждения-партнера различных сторон на этом пути.
Райнер Вакра окончил Таллиннский университет по специальности «Организация окружающей средой». Был старейшиной таллиннского района Нымме и членом двух созывов Рийгикогу, возглавлял парламентскую комиссию по окружающей среде. До настоящего времени Вакра работал членом правления предприятия AS Tallinna Soojus.