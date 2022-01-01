Департамент окружающей среды возглавил Райнер Вакра

Министр окружающей среды Эрки Сависаар убежден, что причастность Вакра к решению экологических проблем и его опыт политика и руководителя принесут успех в работе на этой ответственной должности.

Райнер Вакра подтвердил, что понимает задачи Департамента окружающей среды не только как исполнителя законов и контролера за их соблюдением, но и как учреждения-партнера различных сторон на этом пути.