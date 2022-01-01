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Департамент окружающей среды возглавил Райнер Вакра

Райнер Вакра ФОТО: Tairo Lutter

Бывший политик Райнер Вакра с субботы возглавляет Департамент окружающей среды.

Министр окружающей среды Эрки Сависаар убежден, что причастность Вакра к решению экологических проблем и его опыт политика и руководителя принесут успех в работе на этой ответственной должности.

Райнер Вакра подтвердил, что понимает задачи Департамента окружающей среды не только как исполнителя законов и контролера за их соблюдением, но и как учреждения-партнера различных сторон на этом пути.

Райнер Вакра окончил Таллиннский университет по специальности «Организация окружающей средой». Был старейшиной таллиннского района Нымме и членом двух созывов Рийгикогу, возглавлял парламентскую комиссию по окружающей среде. До настоящего времени Вакра работал членом правления предприятия AS Tallinna Soojus.

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