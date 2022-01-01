Американская актриса Бетти Уайт скончалась на 100-м году жизни

Она умерла 31 декабря в возрасте 99 лет, вековой юбилей актриса и телеведущая должна была отметить 17 января.

Бетти Уайт является одной из первых звезд американского кино. Она прославилась прежде всего благодаря ролям в телесериалах "Золотые девочки" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".

Свою первую премию "Эмми" - в 1975 году – Уайт получила в номинации "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале". Через год она вновь стала лауреатом этой же премии. В обоих случаях актриса получила приз за роль в "Шоу Мэри Тайлер Мур".