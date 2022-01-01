Российская лыжница Непряева выиграла спринт на "Тур де Ски"
Россиянка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем, прошедшей в рамках этапа многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Россиянка Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем, прошедшей в рамках этапа многодневки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.
Дистанцию в финале она преодолела за 2 минуты 36,41 секунды.
Второе место заняла представительница Швеции Йоханна Хагстрем, отставшая от российской лыжницы на 0,32 секунды.
В тройку лучших также попала Йоханна Матинтало, отставание которой от победительницы составило 0,86 секунды.