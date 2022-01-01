В Ласнамяэ ракета залетела на балкон многоэтажки и устроила пожар

Самый крупный из них произошел в столичном районе Ласнамяэ, сообщил в субботу Спасательный департамент.

По предварительным данным, пожар в многоэтажке на улице Меэлику начался из-за фейерверка: ракета залетела на балкон дома, где хранились автомобильные шины. Они воспламенились, но жильцы сумели ликвидировать возгорание еще до прибытия спасателей.