В Ласнамяэ ракета залетела на балкон многоэтажки и устроила пожар
В конце 2021 года в Эстонии произошло 17 пожаров, начавшихся из-за неосторожного использования пиротехники, пишет Rus.ERR.
В конце 2021 года в Эстонии произошло 17 пожаров, начавшихся из-за неосторожного использования пиротехники, пишет Rus.ERR.
Самый крупный из них произошел в столичном районе Ласнамяэ, сообщил в субботу Спасательный департамент.
По предварительным данным, пожар в многоэтажке на улице Меэлику начался из-за фейерверка: ракета залетела на балкон дома, где хранились автомобильные шины. Они воспламенились, но жильцы сумели ликвидировать возгорание еще до прибытия спасателей.
Спасатели напоминают, что запускать пиротехнику следует осторожно, поскольку существует риск, что горящая ракета может попасть на крышу дома, балкон, через открытое окно в комнату или в автомобиль и вызвать пожар, последствия которого могут быть трагичными.