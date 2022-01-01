Ирья Лутсар: об "омикроне" и будущем коронавируса

4. Омикрон-штамм необязательно должен отправлять человека в больницу, но несколько стран отметили, что его быстрое распространение косвенно влияет на работу разных служб, включая медицинскую систему. Многие люди изолированы и поэтому не могут работать либо из-за очень легких симптомов болезни, либо из-за близкого контакта с зараженным, и поэтому существует большая нехватка персонала. Это также одна из причин, по которой многие страны пересматривают свои требования к изоляции и карантину. Такой подход стал возможным благодаря более короткому инкубационному периоду этого штамма.

Южная Африка, например, отменила требование самоизоляции и будет проверять и изолировать только тех, у кого есть симптомы болезни. США сократили период изоляции до 5 дней, а некоторые другие страны - до 7 дней. В разных странах разные подходы - изоляция может, но не должна заканчиваться при получении отрицательного результата теста. Однако следует отметить, что среди экспертов нет единого мнения о продолжительности изоляции и карантина и критериях его прекращения.

Есть ли польза от вакцин?

Этот вопрос не удивит тех, кто просматривает данные из Эстонии, где значится, что ежедневно среди заболевших около половины вакцинированы. Однако, если число инфицированных скорректировать с учетом численности населения, то мы увидим, что инфекция в два раза чаще встречается среди невакцинированных людей, чем среди вакцинированных. В то же время мы не должны забывать, что вакцины были разработаны в первую очередь для предотвращения серьезных течений заболевания и смерти, а не против самой инфекции и легкой или средней тяжести течения болезни.

В профилактике тяжелых течений заболевания эффективность мРНК-вакцин против "омикрона" без бустерной дозы составляет 70%; бустерная доза однако увеличивает этот показатель. Эффект от вакцин со временем снижается. Недавние исследования штамма "омикрон" показывают, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью заболеют, с меньшей вероятностью будут госпитализированы и с меньшей вероятностью умрут. Таким образом, вакцины остаются самой надежной гарантией выхода из пандемии.

Но есть также много неуверенности в отношении вакцин - вакцины, как и все лекарства, имеют побочные эффекты, которые обычно хорошо переносятся и проходят, но в редких случаях могут иметь серьезные последствия. Также неизвестно, как часто требуются бустерные дозы. Неизбежно, по крайней мере на время, должны быть сохранены такие меры, как ношение маски, соблюдение дистанции и хорошая вентиляция.

Что будет дальше?

Появление штамма "омикрон" говорит о том, что вирус находится на грани истощения, в то время как иммунитет населения повышается из-за вакцинации, болезни или того и другого. Таким образом, мы наблюдаем высокий уровень инфицирования, но это не ведет к увеличению смертности и пока не перегружает медицинскую систему.

Если большая часть населения вакцинирована и удалось избежать серьезного течения заболеваний и смертей, отпадет необходимость в обследовании бессимптомных людей или изоляции контактировавших. Очень вероятно, что, несмотря на вакцинацию, заражение коронавирусом все же будет происходить, но болезнь будет протекать относительно легко. В то же время инфицирование дает повышение иммунитета и обеспечивает хорошую защиту от дальнейших заболеваний. Таким образом, SARS-CoV-2 можно будет классифицировать как один из других вирусов, вызывающих респираторные заболевания, но не угрожающих нашим жизням.

Однако я по-прежнему считаю, что ВОЗ права, когда говорит, что пандемия не закончилась. В мире все еще есть много стран с очень низким уровнем вакцинации населения, где, вероятно, заболеваемость не такая большая. В таких странах могут возникать новые штаммы вируса, которые, мы надеемся, не смогут быстро распространиться, вызывать тяжелое течение болезни или избегать иммунной защиты.