Ирья Лутсар: об "омикроне" и будущем коронавируса
Профессор Ирья Лутсар рассказала о своих мыслях по поводу омикрон-штамма и будущем коронавируса.
Профессор Ирья Лутсар рассказала о своих мыслях по поводу омикрон-штамма и будущем коронавируса.
В то время, когда казалось, что коронавирус начинает отступать, появился "омикрон". Это совершенно новый вариант коронавируса, который не произошел от предыдущих штаммов, он характеризуется наличием множества мутаций в гене шип-белка. Подобные мутации встречаются и в других вариантах, и многие из них связаны либо с более быстрым распространением вируса, либо со способностью избегать приобретенного иммунитета.
1. Вариант "омикрон" распространяется более эффективно по сравнению с предыдущими вариантами. R0 (базовое репродуктивное число) варианта предположительно составляет 10 (у штамма появившегося в Ухане это число 2-3).
Резкий рост заболеваемости сначала в Южной Африке, а затем в Дании, Великобритании, Франции и других странах Европы и Северной Америки демонстрирует быстрое распространение вируса. Несмотря на прерванное авиасообщение, вирус сейчас распространяется по всему миру. В отличие от Южной Африки, где "омикрон" появился в то время, когда вариант "дельта" там почти отступил, в большинстве европейских стран "омикрон" появился во время расцвета там варианта "дельта". На сегодняшний день вариант "омикрон" стал преобладающим во многих странах, однако еще не ясно, сможет ли "омикрон" стать полностью доминирующим, как это произошло с дельта-штаммом. Также необходимо иметь в виду, что использование только международных баз данных не позволяет сравнивать разные страны. Как правило, больше людей инфицировано в тех странах, где проводится больше тестов. В Дании, например, ежедневно проводится около 250 000 тестов ПЦР и столько же тестов на антигены.
2. Омикрон-штамм может избегать ранее приобретенного человеком иммунитета. Как переболевшие, так и полностью вакцинированные заражаются штаммом "омикрон" значительно чаще, чем в случае со штаммом "дельта". Однако еще до появления штамма "омикрон" наблюдалось снижение эффективности вакцин с течением времени. У омикрон-штамма это еще более заметно: через 4-5 месяцев после второй дозы эффективность вакцин против штамма "омикрон" очень низкая. Однако важно, что вакцины по-прежнему очень эффективны в предотвращении серьезного течения заболевания и смерти, а бустерные дозы быстро восстанавливают эффективность вакцины (до 70-85%). Более того, даже когда вакцинированные люди заражаются, они гораздо легче или даже бессимптомно переносят болезнь. Таким образом, роль вакцин в борьбе с COVID-19 не уменьшилась.
3. Омикрон-штамм вызывает более легкое течение заболевания. Основными симптомами "омикрона" являются насморк, заложенность носа, небольшая температура и, реже, нарушения вкуса или чувствительности к запахам. Поэтому даже при незначительных респираторных симптомах рекомендуется проверить себя, чтобы не заразить SARS-CoV-2 других. И данные южноафриканских, и британских исследований показывают, что инфицирование штаммом "омикрон" снижает риск госпитализации на 40% по сравнению с дельта-штаммом, и что продолжительность госпитализации меньше.
Однако это не обязательно означает, что больницы не будут заполнены пациентами, поскольку большее распространение штамма "омикрон" может вызвать заболевание значительно большего числа людей. Также пока не ясно, что произойдет, если штамм распространится среди пожилого населения, особенно среди тех, кто не был вакцинирован или последний раз вакцинирован более шести месяцев назад. По данным Соединенного Королевства, во время широкого распространения штамма "омикрон" количество госпитализаций увеличивалось в основном среди возрастных групп 65-84 лет и 85+. Это позволяет предположить, что "омикрон" у пожилых людей протекает тяжелее. В больницах также увеличилось количество людей с положительным результатом ПЦР, но без COVID-19.
4. Омикрон-штамм необязательно должен отправлять человека в больницу, но несколько стран отметили, что его быстрое распространение косвенно влияет на работу разных служб, включая медицинскую систему. Многие люди изолированы и поэтому не могут работать либо из-за очень легких симптомов болезни, либо из-за близкого контакта с зараженным, и поэтому существует большая нехватка персонала. Это также одна из причин, по которой многие страны пересматривают свои требования к изоляции и карантину. Такой подход стал возможным благодаря более короткому инкубационному периоду этого штамма.
Южная Африка, например, отменила требование самоизоляции и будет проверять и изолировать только тех, у кого есть симптомы болезни. США сократили период изоляции до 5 дней, а некоторые другие страны - до 7 дней. В разных странах разные подходы - изоляция может, но не должна заканчиваться при получении отрицательного результата теста. Однако следует отметить, что среди экспертов нет единого мнения о продолжительности изоляции и карантина и критериях его прекращения.
Этот вопрос не удивит тех, кто просматривает данные из Эстонии, где значится, что ежедневно среди заболевших около половины вакцинированы. Однако, если число инфицированных скорректировать с учетом численности населения, то мы увидим, что инфекция в два раза чаще встречается среди невакцинированных людей, чем среди вакцинированных. В то же время мы не должны забывать, что вакцины были разработаны в первую очередь для предотвращения серьезных течений заболевания и смерти, а не против самой инфекции и легкой или средней тяжести течения болезни.
Но есть также много неуверенности в отношении вакцин - вакцины, как и все лекарства, имеют побочные эффекты, которые обычно хорошо переносятся и проходят, но в редких случаях могут иметь серьезные последствия. Также неизвестно, как часто требуются бустерные дозы. Неизбежно, по крайней мере на время, должны быть сохранены такие меры, как ношение маски, соблюдение дистанции и хорошая вентиляция.
Если большая часть населения вакцинирована и удалось избежать серьезного течения заболеваний и смертей, отпадет необходимость в обследовании бессимптомных людей или изоляции контактировавших. Очень вероятно, что, несмотря на вакцинацию, заражение коронавирусом все же будет происходить, но болезнь будет протекать относительно легко. В то же время инфицирование дает повышение иммунитета и обеспечивает хорошую защиту от дальнейших заболеваний. Таким образом, SARS-CoV-2 можно будет классифицировать как один из других вирусов, вызывающих респираторные заболевания, но не угрожающих нашим жизням.
Однако я по-прежнему считаю, что ВОЗ права, когда говорит, что пандемия не закончилась. В мире все еще есть много стран с очень низким уровнем вакцинации населения, где, вероятно, заболеваемость не такая большая. В таких странах могут возникать новые штаммы вируса, которые, мы надеемся, не смогут быстро распространиться, вызывать тяжелое течение болезни или избегать иммунной защиты.
Вакцинация против коронавируса останется с нами еще на какое-то время - кому, как часто и чем придется вакцинироваться, покажут дальнейшие исследования. Конечно, будут создаваться новые вакцины, но я сомневаюсь, что они смогут полностью уничтожить вирус. Если перенесение Covid-19 не дает пожизненного иммунитета, то и вакцины вряд ли смогут это сделать. Однако весьма вероятно, что любое последующее заболевание будет менее тяжелым.