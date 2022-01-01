Фото ⟩ В Мяннику прошла полицейская операция, угрозы для людей нет

По словам связавшегося с Postimees очевидца, задержан один автомобиль. На месте много полиции, по меньшей мере восемь полицейских автомобилей. Известно, что на нескольких человек надели наручники. Прибывший на место событий фотограф сообщил, что около 21 часа операция была закончена.

Пресс-секретарь Полиции и погранохраны прокомментировал, что полиция получила сообщение о происшествии в 18:45. По предварительным данным, между двумя знакомыми в Мяннику на Тоома-теэ завязалась драка, полиция прибыла на место, чтобы помочь в улаживании конфликта.

Как заверила полиция, для других людей угрозы нет.