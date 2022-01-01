Юри Ратас: успех и счастье Эстонии должны определяться именно по благополучию самых незащищенных

Дорогие жители Эстонии! Счастливого нового года!

В протоколах Рийгикогу более чем столетней давности мы можем найти много интересного. Например, существовала традиция – зачитывать телеграммы, которые присылают народным избранникам.

«Сил вам в новых рабочих начинаниях! Пусть дом будет крепким, а столбы ворот надежными».

Такое приветствие в 1921 году отправил депутатам Рийгикогу военный представитель Эстонской Республики в Литве, лейтенант Аугуст Йоханнес Шмидт, который впоследствии сменил свое имя на эстонское - Аугуст Торм - и стал известным дипломатом. Это пожелание нисколько не устарело и по сей день. Его уместно адресовать жителям Эстонии и в первый день 2022 года.

Я искренне надеюсь, что Рождество и Новый год вы отметили в радости и безопасности. Надеюсь, что у многих была возможность провести это время с семьей и близкими, или же в тишине, наедине с самим собой. Именно так, как вам этого хотелось. Многие провели это время на службе, а, может, охраняли наш покой и праздничное настроение. Например, члены спасательных команд, полиция, учреждения здравоохранения, работники социальной сферы, общественного транспорта, СМИ, работники иностранных миссий, работники сферы обслуживания. Мой низкий поклон всем вам. Я благодарен за вашу работу и желаю и вам душевного спокойствия и радости во время праздников.

Дорогие соотечественники!

Я надеюсь, что в новом году мы сможем проявить больше внимания и заботы друг о друге. Заботы о тех, с кем мы придерживаемся единого мнения, так и о тех, с кем мы еще только ищем согласия. Чтобы большинство поддержало, тех кто находится в меньшинстве, а меньшинство – тех, кто в большинстве. Как в политике, так и в повседневной жизни. Как на государственном уровне, так и в местных самоуправлениях. Как при личных встречах, так и публично в интернет пространстве. Успех и счастье Эстонии должны определяться именно по благополучию самых незащищенных.

Если задуматься, то каждый десятый эстоноземелец по разным причинам живет вдали от своего дома, каждый пятый живет на грани бедности, многие страдают от физического или эмоционального насилия, незаслуженно сталкиваются с несправедливым обращением. Кроме того, население Эстонии по-прежнему сокращается. Если мы хотим, чтобы Эстония была хорошим домом для всех нас, а телеграмма Аугуста Шмидта оставалась актуальной на протяжении столетий, то нам просто необходимо больше человечности и заботы по отношению друг к другу.

Кроме того, мы должны уметь видеть на два шага вперед, чтобы всегда быть готовыми к возможным кризисам и экстренным ситуациям, с которыми можем столкнуться.

Да, мы по-прежнему живем в безопасности, но обстановка в целом нестабильна. Да, наша экономика развивается, но благосостояние нашего народа уязвимо. Да, мы – один народ и одно общество, но слишком многие чувствуют себя в этом обществе отвергнутыми. К сожалению, кризис в сфере здравоохранения, по-прежнему, не утихает. Сотни людей по всей Эстонии провели праздники в больницах, или будучи больными дома. Для многих тяжелая болезнь стала роковой.

Дорогой народ Эстонии!

Поэт и писатель Фридрих Рейнгольд Крейцвальд, за много лет до нашего научного совета дал нам хорошую рекомендацию относительно здоровья. Будучи городским врачом в Выру, он составил руководство под названием «Домашний доктор». В предисловии к написанному в 1878 году изданию сказано:

Знание и опыт учат нас тому, что чем раньше мы осознаем проблему и начнем ей заниматься, тем быстрее сможем ее решить.

Самое важное, это вовремя заметить болезнь и научиться понимать ее симптомы: какие из них указывают на улучшение, какие – на ухудшение состояния больного.

На лечении нельзя экономить: чем серьезнее болезнь, тем страшнее последствия.

Поэтому я желаю всем нам в новом году приобрести жизненную мудрость, научиться замечать и решать проблемы вовремя. Чтобы новый год и все последующие годы были для нас счастливыми!

С Новым годом!