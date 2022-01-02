Пьяная женщина протаранила автомобиль на парковке

Вчера в 14.50 произошло ДТП на 150-м километре шоссе Таллинн-Нарва, деревня Саку, волость Тойла, Ида-Вирумаа, в ходе которого 60-летняя женщина, управлявшая автомобилем Hyundai Tucson, попала в боковое скольжение и съехала с дороги. 83-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Вчера в 15.57 произошла авария около Ярвеотса-теэ, 47 в Таллинне, где 39-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz E320 врезалась в припаркованную машину Volkswagen Jetta. Стоявшая около Volkswagen 19-летняя женщина получила удар дверью. Пострадавшую увезли в больницу.

Вчера в 19.25 произошла авария на перекрестке улиц Маяка и Палласти в Таллинне, где полицейская машина со включенной сиреной и мигалками Škoda Superb, за рулем которой был 32-летний мужчина, столкнулась с легковым автомобилем Volkswagen Touran, за рулем которого находился 38-летний мужчина. Škoda ехала на красный свет. Находившуюся в Volkswagen 42-летнюю женщину, а также мальчиков четырех и 14 лет доставили в больницу.