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  • Полицией на дорогах Эстонии задержаны 35 нетрезвых водителей
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Полицией на дорогах Эстонии задержаны 35 нетрезвых водителей

Полиция проводит рейд. ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 35 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у одного из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных - алкоголя, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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