За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных

Среди новых заразившихся 171 человек не был вакцинированы, а 258 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 2 января, в больницах находится 226 пациентов с коронавирусом. Из них 158 человек нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них, в свою очередь, 124 человека или 78,4% не были вакцинированы, 34 или 21,6% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Новый смертей не зарегистрировано.

За сутки ввели 232 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 23 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 291 088 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.