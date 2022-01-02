За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 429.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 429.
Среди новых заразившихся 171 человек не был вакцинированы, а 258 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 2 января, в больницах находится 226 пациентов с коронавирусом. Из них 158 человек нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них, в свою очередь, 124 человека или 78,4% не были вакцинированы, 34 или 21,6% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 14 новых историй болезни. Новый смертей не зарегистрировано.
За сутки ввели 232 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 23 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 291 088 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).