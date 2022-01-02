Какие у жителей Эстонии есть возможности для дополнительного заработка
В Эстонии популярно находить подработку, и в эпоху роста цен суммы, которые можно заработать в качестве дополнения к бюджету, также меняются, пишет Postimees.
В Эстонии популярно находить подработку, и в эпоху роста цен суммы, которые можно заработать в качестве дополнения к бюджету, также меняются, пишет Postimees.
Те, кто ищет дополнительную работу на портале вакансий Goworkabit, могут как минимум порадоваться тому, что обычно работодателям стыдно предлагать минимальную зарплату: в настоящее время, согласно объявлениям, брутто-оплата составляет 5-7 евро в час, но есть и вакансии, где платят значительно больше. Неудивительно - минимальная зарплата только что выросла до 3,86 евро (брутто), но цены тоже растут, и попробуйте снять квартиру в Таллинне с минимальной зарплатой и выжить.