Какие у жителей Эстонии есть возможности для дополнительного заработка

Те, кто ищет дополнительную работу на портале вакансий Goworkabit, могут как минимум порадоваться тому, что обычно работодателям стыдно предлагать минимальную зарплату: в настоящее время, согласно объявлениям, брутто-оплата составляет 5-7 евро в час, но есть и вакансии, где платят значительно больше. Неудивительно - минимальная зарплата только что выросла до 3,86 евро (брутто), но цены тоже растут, и попробуйте снять квартиру в Таллинне с минимальной зарплатой и выжить.

В настоящее время самая горячая работа на Goworkabit - это уборка снега: прямо сейчас есть несколько объявлений о поиске дворника или тракториста. Почасовая оплата - 7 евро. Однако многие эстонские торговые центры и заправочные станции используют этот портал для планирования своей обычной работы, например, они предлагают возможность присоединиться к так называемой многопрофильной команде, что просто означает, что человек лишь сможет остаться в списке фирмы, которая будет предлагать ему смены, когда ей это подойдет.