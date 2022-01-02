Жизнь ничему не учит: в ходе рейда полиция обнаружила нетрезвых водителей
Сегодня, второго января, блюстители порядка из Центральной Эстонии устроили рейд на дорогах Ярвамаа и Рапламаа, пишет Järva Teataja.
Сегодня, второго января, блюстители порядка из Центральной Эстонии устроили рейд на дорогах Ярвамаа и Рапламаа, пишет Järva Teataja.
Оперативный руководитель отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сказал, что рейд начали в восемь утра и продолжался он до полудня, за это время были обнаружены три нарушителя. Водителей в уголовно наказуемой степени опьянения среди них не было.
Мыттус пояснил, что полицейские патрулировали усиленным составом все праздничное время. В первой половине дня местные полицейские проверяли трезвость водителей в окрестностях Пайде в Силлаотса и на шоссе Таллинн-Тарту. "Рейд продолжается. На дорогах и улицах как Ярвамаа, так и Рапламаа", - подтвердил Мыттус.
Он напомнил, что дорожные условия по-зимнему плохие, и каждый участник движения должен запастись временем для прибытия в место назначения. "Предельная скорость не обязанность. Держите достаточную дистанцию и передвигайтесь разумно!" - напомнил он.
Праздники
В Рождество полицейские также проверяли на трезвость водителей в Ярвамаа.
Халар Халлимяэ, который в те дни был руководителем патрульной службы Пайдеского полицейского участка, сообщал, что в общей сложности они проверили 2191 водителей, у четверых из них были признаки алкогольного опьянения. "В уголовно наказуемой степени опьянения водителей не было", - сказал он.