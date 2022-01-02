Жизнь ничему не учит: в ходе рейда полиция обнаружила нетрезвых водителей

Оперативный руководитель отделения полиции Центральной Эстонии Вальдур Мыттус сказал, что рейд начали в восемь утра и продолжался он до полудня, за это время были обнаружены три нарушителя. Водителей в уголовно наказуемой степени опьянения среди них не было.

Мыттус пояснил, что полицейские патрулировали усиленным составом все праздничное время. В первой половине дня местные полицейские проверяли трезвость водителей в окрестностях Пайде в Силлаотса и на шоссе Таллинн-Тарту. "Рейд продолжается. На дорогах и улицах как Ярвамаа, так и Рапламаа", - подтвердил Мыттус.

Он напомнил, что дорожные условия по-зимнему плохие, и каждый участник движения должен запастись временем для прибытия в место назначения. "Предельная скорость не обязанность. Держите достаточную дистанцию и передвигайтесь разумно!" - напомнил он.