В странах Балтии наблюдается спад новых случаев заражения
В странах Балтии отмечено снижение показателей заболеваемости коронавирусом, за первые сутки наступившего года выявлено 1758 новых случаев, 31 декабря 2021 года эта цифра составляла 4062.
В странах Балтии отмечено снижение показателей заболеваемости коронавирусом, за первые сутки наступившего года выявлено 1758 новых случаев, 31 декабря 2021 года эта цифра составляла 4062.
В Литве за минувшие сутки выявлено 1149 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. 15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19, получены сообщения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 534,8 до 522 случаев.
С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 277 021 жителя Латвии, 4579 пациентов скончались.
В делопроизводстве полиции в настоящее время находится 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов, сообщили агентству BNS в Госполиции Латвии.
В получении сертификатов без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.
Согласно обобщенной агентством BNS информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.
В Эстонии за минувшие сутки положительный результат дали 429 тестов на COVID-19. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Подробнее читайте здесь.