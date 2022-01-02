В странах Балтии наблюдается спад новых случаев заражения

В Литве за минувшие сутки выявлено 1149 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики. 15 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 180 новых случаев COVID-19, получены сообщения о смерти двух пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки снизился с 534,8 до 522 случаев.

С начала пандемии коронавирус лабораторно подтвержден у 277 021 жителя Латвии, 4579 пациентов скончались.

В делопроизводстве полиции в настоящее время находится 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов, сообщили агентству BNS в Госполиции Латвии.

В получении сертификатов без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.

Согласно обобщенной агентством BNS информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.