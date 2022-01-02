Картина дня: возможности подработки, полицейский рейд и родительский отпуск

Какие у жителей Эстонии есть возможности для дополнительного заработка

В Эстонии популярно находить подработку, и в эпоху роста цен суммы, которые можно заработать в качестве дополнения к бюджету, также меняются. Читать далее...

Жизнь ничему не учит: в ходе рейда полиция обнаружила нетрезвых водителей

Сегодня, второго января, блюстители порядка из Центральной Эстонии устроили рейд на дорогах Ярвамаа и Рапламаа. Читать далее...

Суд не удовлетворил ходатайство о взятии под стражу водителя, сбившего пятерых человек

Прокурор Ляэнаской прокуратуры Мерике Лугна ходатайствовала о взятии под стражу водителя, наехавшего в Энари на людей. Позже Лугна сообщила, что суд не удовлетворил ходатайство. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Мяннику подрались две компании, полиция отреагировала усиленным составом

В субботу вечером в Мяннику, Таллинн, произошла драка между двумя знакомыми между собой компаниями, в результате чего на место отправили десяток полицейских машин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Читать далее...

Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию

Родители с этого года могут брать до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно – их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 429. Читать далее...

Дорога, где вчера произошло трагическое ДТП, не впервые уносит человеческую жизнь

2022 год начался в Ярвамаа трагически: около полуночи на седьмом километре дороги Кирна-Вирика-Энари, волость Тюри, Ярвамаа, мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Volvo врезался в пятерых человек, стоявших на дороге. Читать далее...

За неделю поступило 86 сообщений о возможных побочных эффектах после вакцинации

На прошлой неделе поступило 86 жалоб в отношении предполагаемых побочных эффектов коронавакцины, а с 27 декабря прошлого года, с момента начала вакцинации против коронавируса, было зарегистрировано более 6300 жалоб. Читать далее...

По всему миру отменено более 3600 авиарейсов