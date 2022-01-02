Картина дня: возможности подработки, полицейский рейд и родительский отпуск
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 января.
В Эстонии популярно находить подработку, и в эпоху роста цен суммы, которые можно заработать в качестве дополнения к бюджету, также меняются. Читать далее...
Сегодня, второго января, блюстители порядка из Центральной Эстонии устроили рейд на дорогах Ярвамаа и Рапламаа. Читать далее...
Прокурор Ляэнаской прокуратуры Мерике Лугна ходатайствовала о взятии под стражу водителя, наехавшего в Энари на людей. Позже Лугна сообщила, что суд не удовлетворил ходатайство. Читать далее...
В субботу вечером в Мяннику, Таллинн, произошла драка между двумя знакомыми между собой компаниями, в результате чего на место отправили десяток полицейских машин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Читать далее...
Родители с этого года могут брать до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно – их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 429. Читать далее...
2022 год начался в Ярвамаа трагически: около полуночи на седьмом километре дороги Кирна-Вирика-Энари, волость Тюри, Ярвамаа, мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Volvo врезался в пятерых человек, стоявших на дороге. Читать далее...
На прошлой неделе поступило 86 жалоб в отношении предполагаемых побочных эффектов коронавакцины, а с 27 декабря прошлого года, с момента начала вакцинации против коронавируса, было зарегистрировано более 6300 жалоб. Читать далее...
По всему миру было отменено более 3,6 тысяч рейсов из-за неблагоприятной погоды и распространения омикрон-штамма коронавируса. Читать далее...