Картина дня: возможности подработки, полицейский рейд и суд не удовлетворил ходатайство о взятии под стражу

Какие у жителей Эстонии есть возможности для дополнительного заработка

В Эстонии популярно находить подработку, и в эпоху роста цен суммы, которые можно заработать в качестве дополнения к бюджету, также меняются. Читать далее...

Жизнь ничему не учит: в ходе рейда полиция обнаружила нетрезвых водителей

Сегодня, второго января, блюстители порядка из Центральной Эстонии устроили рейд на дорогах Ярвамаа и Рапламаа. Читать далее...

Суд не удовлетворил ходатайство о взятии под стражу водителя, сбившего пятерых человек

Прокурор Ляэнаской прокуратуры Мерике Лугна ходатайствовала о взятии под стражу водителя, наехавшего в Энари на людей. Позже Лугна сообщила, что суд не удовлетворил ходатайство. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Мяннику подрались две компании, полиция отреагировала усиленным составом

В субботу вечером в Мяннику, Таллинн, произошла драка между двумя знакомыми между собой компаниями, в результате чего на место отправили десяток полицейских машин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Читать далее...

Родители могут брать до двух месяцев родительского отпуска и получать компенсацию

Родители с этого года могут брать до двух месяцев родительского отпуска и одновременно получать родительскую компенсацию. В таком случае период выплаты родительской компенсации уменьшается пропорционально на то количество дней, за которое родители получали одновременно компенсацию. Исключение делается для родителей преждевременно рожденных детей и родителей трех и более детей, рожденных одновременно – их период выплаты родительской компенсации не уменьшится более, чем на 30 дней. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 429 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3405 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 429. Читать далее...

Дорога, где вчера произошло трагическое ДТП, не впервые уносит человеческую жизнь