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  • В многоквартирном доме вспыхнул пожар: людей эвакуировали

В многоквартирном доме вспыхнул пожар: людей эвакуировали

В Аравете вспыхнул пожар в квартире. ФОТО: Erakogu

Сегодня, 2 января, вечером спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме в Ярвамаа в волости Ярва в Аравете

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Эва-Мария Ранд сказала Järva Teataja, что вызов поступил в 16.47 и на месте выяснилось, что горит квартира на первом этаже. На вызов выехали профессиональные спасатели из Аравете, Пайде и Тапа, а также добровольцы из Ярва-Яани. 

За полчаса пожар был локализован и было установлено, что ни один человек не пострадал. Была проведена эвакуация всех жильцов дома. 

"Что стало причиной пожара, будет установлено позже", - добавила Ранд. 

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