В многоквартирном доме вспыхнул пожар: людей эвакуировали
Сегодня, 2 января, вечером спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме в Ярвамаа в волости Ярва в Аравете
Сегодня, 2 января, вечером спасателям поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в трехэтажном многоквартирном доме в Ярвамаа в волости Ярва в Аравете
Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Эва-Мария Ранд сказала Järva Teataja, что вызов поступил в 16.47 и на месте выяснилось, что горит квартира на первом этаже. На вызов выехали профессиональные спасатели из Аравете, Пайде и Тапа, а также добровольцы из Ярва-Яани.
За полчаса пожар был локализован и было установлено, что ни один человек не пострадал. Была проведена эвакуация всех жильцов дома.
"Что стало причиной пожара, будет установлено позже", - добавила Ранд.