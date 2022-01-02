В многоквартирном доме вспыхнул пожар: людей эвакуировали

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента Эва-Мария Ранд сказала Järva Teataja, что вызов поступил в 16.47 и на месте выяснилось, что горит квартира на первом этаже. На вызов выехали профессиональные спасатели из Аравете, Пайде и Тапа, а также добровольцы из Ярва-Яани.

За полчаса пожар был локализован и было установлено, что ни один человек не пострадал. Была проведена эвакуация всех жильцов дома.