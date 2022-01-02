Лионель Месси заразился коронавирусом

Кроме Месси заражение подтверждено у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, пишет "Интерфакс".

О том, как протекает болезнь у футболистов, не сообщается. Они изолированы и соблюдают меры, предусмотренные санитарными протоколами, отмечает радио.