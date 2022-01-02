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Лионель Месси заразился коронавирусом

Лионель Месси ФОТО: STEPHANE MAHE/Reuters/Scanpix

Французский футбольный клуб ПСЖ сообщил о выявлении заражения коронавирусом COVID-19 у четырех его футболистов, в их числе Лионель Месси, передает в воскресенье испанское радио.

Кроме Месси заражение подтверждено у Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля, пишет "Интерфакс".

О том, как протекает болезнь у футболистов, не сообщается. Они изолированы и соблюдают меры, предусмотренные санитарными протоколами, отмечает радио.

Отмечается, что они не смогут принять участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" в гостях.

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