Транспортный департамент предупреждает о ледяном дожде: движение может быть осложнено
Дороги в понедельник с утра местами покрыты льдом и опасно скользкие, предупредил Транспортный департамент.
Дороги в понедельник с утра местами покрыты льдом и опасно скользкие, предупредил Транспортный департамент.
В ранние утренние часы покрытие основных и вспомогательных шоссе было местами покрыто льдом, местами было влажным после обработки реагентами, а местами покрыто смесью снега и реагентов, проселочные дороги заснежены. Температура воздуха с утра пока ниже нуля, однако уже на островах поднялась выше нулевой отметки.
В Харьюском, Рапласком, Ляэнеском и Пярнуском уездах с утра идет ледяной дождь, на островах и западном побережье местами густой туман. Дороги скользкие и ледяной дождь затрудняет движение транспорта.
По прогнозам, в понедельник ожидается облачная погода. В Центральной и Восточной Эстонии слабый снегопад и мокрый снег, в Западной Эстонии дождь, местами ледяной дождь.
В течение дня над Эстонией в восточном направлении распространится нагретая воздушная масса, значительно возрастет опасность гололедицы. Температура воздуха на островах и западном побережье поднимется выше нуля, в Центральной и Северной Эстонии удержится у нулевой отметки и восточной части страны вырастет выше нуля. Дороги скользкие!