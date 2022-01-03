Транспортный департамент предупреждает о ледяном дожде: движение может быть осложнено

В ранние утренние часы покрытие основных и вспомогательных шоссе было местами покрыто льдом, местами было влажным после обработки реагентами, а местами покрыто смесью снега и реагентов, проселочные дороги заснежены. Температура воздуха с утра пока ниже нуля, однако уже на островах поднялась выше нулевой отметки.

В Харьюском, Рапласком, Ляэнеском и Пярнуском уездах с утра идет ледяной дождь, на островах и западном побережье местами густой туман. Дороги скользкие и ледяной дождь затрудняет движение транспорта.

По прогнозам, в понедельник ожидается облачная погода. В Центральной и Восточной Эстонии слабый снегопад и мокрый снег, в Западной Эстонии дождь, местами ледяной дождь.