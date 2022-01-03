Эстония отмечает День памяти сражавшихся в Освободительной войне

Государственные флаги в память о сражавшихся за свободу Эстонии вывешивают все государственные учреждения и местные самоуправления, а также публично-правовые юридические лица, но ожидается, что все остальные также поднимут флаги в честь и в память тех, кто боролся за свободу Эстонии.

Части Красной Армии 28 ноября 1918 года переправились через реку Нарву, и с этого началась борьба за Эстонскую Республику. В Освободительной войне отважные защитники молодого государства сражались против Советской России и немецкого Ландесвера. Победа была завоевана в тяжелых боях, и 3 января 1920 года в 10.30 началось перемирие между Эстонией и Советской Россией. В Освободительной войне эстонские войска потеряли в общей сложности более 6000 человек, из них 3588 непосредственно в боях.