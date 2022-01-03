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  • Согласившимся вернуться из Литвы в Ирак мигрантам заплатили на борту самолета по 1000 евро

Согласившимся вернуться из Литвы в Ирак мигрантам заплатили на борту самолета по 1000 евро

Иракские мигранты. ФОТО: SAFIN HAMED

Около сотни нелегально проникших в Литву мигрантов добровольно согласились улететь в Ирак.

98 мигрантов отправили в воскресенье чартерными рейсами из Вильнюса в Багдад и Эрбиль, пишет Rus.ERR.

На борту самолета им выплатили специальное пособие за репатриацию в размере 1000 евро, часть которого финансируется из средств Европейского союза.

В настоящее время в Литве находится более 3000 нелегально проникших в страну мигрантов, которых живут в пяти центрах размещения беженцев.

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