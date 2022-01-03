Согласившимся вернуться из Литвы в Ирак мигрантам заплатили на борту самолета по 1000 евро

98 мигрантов отправили в воскресенье чартерными рейсами из Вильнюса в Багдад и Эрбиль, пишет Rus.ERR.

На борту самолета им выплатили специальное пособие за репатриацию в размере 1000 евро, часть которого финансируется из средств Европейского союза.