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Двое счастливчиков выиграли в лотерею по 500 000 евро

Лотерея Bingo. ФОТО: Toomas Huik

В воскресенье вечером в лотерейном телешоу "Vikinglotto Miljoniloos" было разыграно 1 105 000 евро.

Согласно правилам игры Vikinglotto, миллион может быть разделен между пятью людьми. Лотерейный шар, разыгранный перед финальным розыгрышем, поделил миллион евро между двумя игроками.

По 500 000 евро выиграли 30-летний мужчина и 20-летняя женщина, купившие билеты в интернете.

Кроме того, пять человек выиграли по 20 000 евро. Победные билеты были куплены в Хаапсалу, Тарту, Харью-Ристи и в интернете. Победителями оказались мужчины разного возраста.

Среди телезрителей было разыграно 5000 евро, которые достались заядлому игроку в лото Аади.

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