Двое счастливчиков выиграли в лотерею по 500 000 евро

Согласно правилам игры Vikinglotto, миллион может быть разделен между пятью людьми. Лотерейный шар, разыгранный перед финальным розыгрышем, поделил миллион евро между двумя игроками.

По 500 000 евро выиграли 30-летний мужчина и 20-летняя женщина, купившие билеты в интернете.

Кроме того, пять человек выиграли по 20 000 евро. Победные билеты были куплены в Хаапсалу, Тарту, Харью-Ристи и в интернете. Победителями оказались мужчины разного возраста.