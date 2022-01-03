В Нарве отмечают годовщину окончания войны за независимость Эстонии

В 10:15 на Петровской площади пройдет торжественное построение, в 10:30 его участники почтят память погибших в войне минутой молчания. После окончания построения на площади будет организована выставка оружия и снаряжения вооруженных и силовых структур страны, которая продлится до 13:00.

Мероприятие организовано 1-пехотной бригадой в сотрудничестве с властями Нарвы, Северо-Восточным оборонным округом Кайтселийта и Департаментом полиции и погранохраны.

Война за независимость Эстонии или Освободительная война длилась с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года – в этот период противником являлась Советская Россия. В июне и июле 1919 года эстонские войска вели боевые действия против немецкого Прибалтийского ландесвера.

В ходе войны на эстонской стороне воевало 74 505 солдат, союзников и добровольцев, из которых 5540 человек погибло.