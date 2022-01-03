Коронавирус выявлен у 686 жителей Эстонии

По состоянию на утро 3 января, в больницах находится 232 пациента с коронавирусом. Из них 162 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них, в свою очередь, 131 человек или 80,9% не были вакцинированы, 31 или 19,1% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончался один человек, который не был вакцинирован: 86-летняя женщина.

За сутки ввели 1255 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 228 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 292 019 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.