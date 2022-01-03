На Нарвских электростанциях погибли два работника
В воскресенье вечером, 2 января, в Ида-Вирумаа на принадлежащей Eesti Energia производственной единице Enefit Power произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека.
В воскресенье вечером, 2 января, в Ида-Вирумаа на принадлежащей Eesti Energia производственной единице Enefit Power произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека.
Это случилось в 20:40 в ходе планового технического обслуживания установки Enefit 280 на заводе жидкого топлива. Работник, который имел защитное снаряжение, приступил к чистке цистерны с тяжелым маслом. Вскоре он сказал надсмотрщику, что чувствует себя плохо, и потерял сознание.
О произошедшем сразу же уведомили спасательную команду Eesti Energia в Аувере и центр тревоги. Первым спасать работника отправился старший смены, у него была защитная маска, но он тоже потерял сознание.
На место происшествия прибыли спасательный отряд Eesti Energia, а также силламяэская и нарвская спасательные команды, скорая помощь и полиция. Спасатели реанимировали пострадавших до прибытия скорой помощи, дальше ими занимались медики.
К сожалению, скорой помощи не удалось спасти жизни работников, оба погибли. Их рабочий стаж на предприятии — семьи и десять лет соответственно.
«Выражаем искренние соболезнования близким погибших коллег и оказываем всестороннее сотрудничество полиции, прокуратуре и Трудовой инспекции для выяснения причин произошедшего», - сказал председатель правления Enefit Power Андрес Вайнола.
Для выяснения обстоятельств произошедшего прокуратура начала уголовное производство, также инициировано внутреннее производство.