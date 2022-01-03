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Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Яак Уудмяэ и Виктор Санеев на Олимпийских играх в Москве (1980). ФОТО: Endel Tarkpea/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

В Сиднее на 77 году жизни скончался от инфаркта трехкратный олимпийский чемпион по тройным прыжкам Виктор Санеев.

Виктор Санеев трижды становился олимпийским призером: в 1968 году в Мехико, в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале. Он мог бы завоевать золото на Олимпиаде-80 в Москве, но уступил первенство эстонскому легкоатлету Яаку Уудмяэ.

Помимо трех олимпийских золотых медалей, Санеев дважды завоевывал титул чемпиона Европы (1969, 1974). Он также является шестикратным чемпионом Европы в помещениях (1970-72, 1975-77) и восьмикратным чемпионом СССР (1968-1971, 1973-75, 1978). Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке:17,23 м, 17,39 м, 17,44 м.

По завершении карьеры он работал в аппарате спортивного общества «Динамо» в Тбилиси. После развала СССР переехал в Австралию, где работал тренером.

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