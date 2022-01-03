Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Виктор Санеев трижды становился олимпийским призером: в 1968 году в Мехико, в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале. Он мог бы завоевать золото на Олимпиаде-80 в Москве, но уступил первенство эстонскому легкоатлету Яаку Уудмяэ.