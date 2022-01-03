Lexus назвали лучшим брендом по остаточной стоимости автомобиля

По итогам опросов автовладельцев в США премиальный японский бренд признан самым надёжным в сегменте премиум, а модель NX получила самые высокие оценки в своём сегменте компактных премиальных кроссоверов. Это уже не первое исследование, которое подтверждает прочность и долговечность моделей Lexus, пишет Motor.

Официальный представитель агентства J.D. Power Эрик Лайман отметил, что успех Lexus подтверждает лидерство японского бренда в автоиндустрии по остаточной стоимости. Первое место Lexus в рейтинге обусловлено высоким качеством автомобилей, которое обеспечивает им устойчивую востребованность на вторичном рынке, отмечает производитель. Одним из факторов надежности моделей Lexus выступает высокий уровень обслуживания в официальных сервисных центрах бренда — клиенты уверены в профессионализме специалистов сервиса и использовании оригинальных запасных частей, что помогает прогнозировать и оптимизировать расходы на обслуживание автомобиля.