Во вторник жителей Эстонии ожидают дождь, снег и гололед

Ветер южной четверти 3-9, утром на Хийумаа и Сааремаа юго-западный ветер порывы до 14 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -5..+1, на островах и западном побережье 0..+4°C.

В первую половину дня будет облачно. Дождь и мокрый снег, в восточных районах также и снег, опасность гололеда. Во второй половине дня, начиная с островов, с прояснениями и вероятность выпадения осадков незначительная. Ветер повернет повсеместно к юго-западному 4-10 , во второй половине дня на Хийумаа и Сааремаа порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.