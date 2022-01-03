В Эстонии подскочили продажи новых автомобилей

Об этом ведомство сообщило BNS, отметив, что автомобили марки Toyota составили 17% общего числа проданных машин или 3852 автомобиля. На последующих позициях по продажам были машины марки Škoda — 3156 и Volkswagen - 1959 автомобилей.

Машин категории N1 в прошлом году было продано 4184. Больше всего было продано автомобилей марки Renault - 721. На последующих позициях были Citroën - 716, Toyota - 710 и Peugeot - 628 автомобиля.

Исполнительный директор Elke Grupp, продающей машины Toyota Таави Лепик сообщил, что продажи машин в прошлом году, несмотря на пандемию, прошли успешно. Залогом успеха стало хорошее экономическое положение потребителей и рост чувства уверенности.

«Рост экономики в 2021 году был сильным и как следствие вырос спрос на автомобили. Результаты продаж могли бы быть еще лучше, если бы не возникли проблемы с микрочипами — кризис с ними затормозил поставки новых машин», - пояснил Лепик. По его словам, начавшийся год обещает рост, поскольку влияние кризиса с микрочипами начинает ослабевать.

Вместе с тем, по оценке Лепика, докризисных продаж со складов ждать не приходится. Скорее всего, продажи автомобилей будут вестись под заказ.