Транспортный департамент придумал, как сократить очереди на экзамены по вождению

«Мы возьмем на работу еще четырех экзаменаторов, всего их будет 39, - сказал руководитель отдела водительских прав наземного транспорта Транспортного департамента Ристо Каземяэ. - Некоторые из новых экзаменаторов уже проходят обучение и скоро смогут начать принимать экзамены».

По словам генерального директора Транспортного департмента Кайдо Падара, прибавление дополнительных экзаменаторов поможет сократить количество очередей на экзамены по вождению. Депртамент также активно реализует меры по повышению качества обучения вождению и обновляет систему бронирования экзаменов по вождению.

Наем экзаменаторов - не единственный способ сократить время ожидания. По словам Каземяэ, кандидат в водители должен очень серьезно относиться к автошколе и стремиться к положительной сдаче экзамена с первого раза: одной из причин длинных очередей на экзамены является очень большое количество повторных экзаменов, так как более половины сдающих проваливают первую попытку.

«В ходе общения с автошколами мы посоветовали им восстановить внутришкольный экзамен по вождению, чтобы проверить уровень кандидатов, - сказал Каземяэ. - Сейчас это происходит в порядке рекомендации, и многие автошколы внедряют его».

Очереди на экзамены меняются со временем, т.е. свободные места возникают и исчезают каждый день, и трудно определить общую продолжительность периода ожидания.

«Если, например, завтра в Таллинне будет одно бесплатное время на экзамен категории В, можно ли говорить, что время ожидания в Таллинне составляет один день?» - привел в качестве примера Каземяэ.

«В настоящее время мы уточняем статистику времени ожидания. Наша цель - достичь к весне ситуации, когда никто не будет должен ждать больше месяца, чтобы попасть на экзамен по вождению»,- добавил он.