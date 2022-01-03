Картина дня: черные выходные, эстонско-белорусский бизнес и очереди на экзамен по вождению
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 января.
В воскресенье вечером, 2 января, в Ида-Вирумаа на принадлежащей Eesti Energia производственной единице Enefit Power произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Читать далее...
Хотя все три балтийских государства занимают агрессивные позиции по поводу санкций в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, белорусский экспорт в Эстонию, Латвию и Литву находится на рекордном уровне или близком к нему, сообщает Postimees со ссылкой на Financial Times. Читать далее...
Вечером второго января в центре отдыха и лыжного спорта Куутсемяэ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 15-летний юноша, подтвердили Rus.Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Прошло всего 11 лет с тех пор, как в Эстонии вошло в обращение евро. На декабрьской конференции по безопасности глава отдела наличности Банка Эстонии Райт Роосве напомнил о некоторых ранее неизвестных фактах и неожиданных событиях, которые в то время не могли обсуждаться публично. Читать далее...
Ровно год назад Великобритания начала самостоятельную жизнь после выхода из Евросоюза. Идеологи Брекзита обещали нации свободу и процветание, противники пугали экономическим кризисом и падением авторитета в мире. Кто оказался прав? Читать далее...
Больничная касса платит семейным врачам, чтобы те могли отправлять людей с проблемами душевного здоровья на психологическую терапию, но семейные врачи не торопятся использовать такую возможность. Кроме того, в Эстонии в пять раз меньше клинических психологов, чем нужно, а это значит, что в такое сложное пандемическое время ждать помощи приходится месяцами. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6782 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 686. Читать далее...
Согласно демографическим подсчетам, в этом году на свет появится ребенок, который увеличит население планеты до восьми миллиардов. Разумеется, в том случае, если подсчеты верны и до этого не успеет произойти ничего ужасного. В любом случае, поздравим Восьмимиллиардного гражданина! Читать далее...
Бывший президент Арнольд Рюйтель сказал в интервью ETV, что, если энергетическая политика Эстонии принуждает народ к экстремальной экономии, то в стране явно что-то очень неправильно. Читать далее...
По словам члена правления Пенсионного центра Кристи Сиса, выплаты по второму потоку выхода из второй ступени пенсионного страхования, то есть по заявлениям поданным с 1 апреля по 31 июля прошлого года, начнутся уже на этой неделе. Читать далее...
Около 10 000 человек выступили с протестом против проводимой правительством Нидерландов политики антиковидных ограничений, собравшись на несанкционированную демонстрацию на Музейной площади в центре Амстердама в воскресенье, 2 января. Читать далее...
Общественное движение «Матери Эстонии», выступающее против вакцинации детей, в понедельник в 11 часов вручит бюро премьер-министра и правительству обращение, в котором изложена позиция подписавших документ 1048 человек. Читать далее...
Транспортный департамент хочет к весне сократить очередь на экзамены по вождению до одного месяца, в связи с чем нанимает дополнительных экзаменаторов. Читать далее...