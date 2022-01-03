Картина дня: черные выходные, эстонско-белорусский бизнес и очереди на экзамен по вождению

Причиной трагедии на заводе Enefit Power могла стать небрежность

В воскресенье вечером, 2 января, в Ида-Вирумаа на принадлежащей Eesti Energia производственной единице Enefit Power произошел несчастный случай, в результате которого погибли два человека. Читать далее...

FT: Эстония проклинает Лукашенко, но ведет с Белоруссией бизнес рекордных масштабов

Хотя все три балтийских государства занимают агрессивные позиции по поводу санкций в отношении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, белорусский экспорт в Эстонию, Латвию и Литву находится на рекордном уровне или близком к нему, сообщает Postimees со ссылкой на Financial Times. Читать далее...

В центре отдыха Куутсемяэ погиб 15-летний юноша: возбуждено уголовное дело

Вечером второго января в центре отдыха и лыжного спорта Куутсемяэ произошел несчастный случай, в результате которого погиб 15-летний юноша, подтвердили Rus.Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Потерянные контейнеры с монетами и броневик из "Форсажа": Банк Эстонии раскрыл секреты 10-летней давности

Прошло всего 11 лет с тех пор, как в Эстонии вошло в обращение евро. На декабрьской конференции по безопасности глава отдела наличности Банка Эстонии Райт Роосве напомнил о некоторых ранее неизвестных фактах и ​​неожиданных событиях, которые в то время не могли обсуждаться публично. Читать далее...

Брекзит год спустя. Выиграла или проиграла Британия от выхода из Евросоюза?

Ровно год назад Великобритания начала самостоятельную жизнь после выхода из Евросоюза. Идеологи Брекзита обещали нации свободу и процветание, противники пугали экономическим кризисом и падением авторитета в мире. Кто оказался прав? Читать далее...

Семейный врач оставил пациента без помощи психолога

Больничная касса платит семейным врачам, чтобы те могли отправлять людей с проблемами душевного здоровья на психологическую терапию, но семейные врачи не торопятся использовать такую возможность. Кроме того, в Эстонии в пять раз меньше клинических психологов, чем нужно, а это значит, что в такое сложное пандемическое время ждать помощи приходится месяцами. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 686 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6782 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 686. Читать далее...

Что ждет нас в 2022 году?

Согласно демографическим подсчетам, в этом году на свет появится ребенок, который увеличит население планеты до восьми миллиардов. Разумеется, в том случае, если подсчеты верны и до этого не успеет произойти ничего ужасного. В любом случае, поздравим Восьмимиллиардного гражданина! Читать далее...

Рюйтель: если энергетика принуждает народ к экстремальной экономии, что-то очень плохо

Бывший президент Арнольд Рюйтель сказал в интервью ETV, что, если энергетическая политика Эстонии принуждает народ к экстремальной экономии, то в стране явно что-то очень неправильно. Читать далее...

Праздник на улице уходящих из второй ступени: деньги поступят уже на этой неделе

По словам члена правления Пенсионного центра Кристи Сиса, выплаты по второму потоку выхода из второй ступени пенсионного страхования, то есть по заявлениям поданным с 1 апреля по 31 июля прошлого года, начнутся уже на этой неделе. Читать далее...

В Амстердаме на акции протеста против антиковидных мер задержано 30 человек

Около 10 000 человек выступили с протестом против проводимой правительством Нидерландов политики антиковидных ограничений, собравшись на несанкционированную демонстрацию на Музейной площади в центре Амстердама в воскресенье, 2 января. Читать далее...

Противники вакцинации детей передадут правительству Эстонии петицию с 1048 подписями

Общественное движение «Матери Эстонии», выступающее против вакцинации детей, в понедельник в 11 часов вручит бюро премьер-министра и правительству обращение, в котором изложена позиция подписавших документ 1048 человек. Читать далее...

Транспортный департамент придумал, как сократить очереди на экзамены по вождению