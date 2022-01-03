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Кристер Киви: третья доза вакцины и три потерянных друга

Кристер Киви. ФОТО: Eero Vabamäe/Postimees

Полгода пролетели для меня со свистом. Иногда свист напоминал стрекотание сверчка или гуд высоковольтных линий, иногда пыхтел, как котел, а время от времени он напоминал морзянку. Это — тиннитус, который в течение жизни испытывает каждый восьмой (чаще в солидном возрасте), докучливая болезнь, поскольку предположить причины еще могут, а лечить не получается. Мой постоянный и по ночам очень выматывающий тиннитус начался сразу после того, как я получил вторую дозу AstraZeneca, пишет в Postimees журналист Кристер Киви.

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Когда я поделился своим опытом в социальных сетях, на меня разозлился один из друзей — врач по профессии. Он обвинил меня во лжи, запугивании людей и сказал, что я должен удалить свою публикацию. Я обвинил его во врачебной круговой поруке и неспособности признавать медицинский брак. Мы здорово поссорились, и он меня заблокировал.

В то же время третий «друг», убежденный антиваксер, сварганил на своей странице публикацию, выставив меня идиотом-серийным вакцинирующимся и очень быстро удалил меня из списка своих друзей. Очень быстро завершилась попытка развернуть дебаты о том, что вакцинацию можно было бы организовать для всех безопасно, являются ли риски реальными или заключаются в психологическом напряжении.

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