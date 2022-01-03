Кристер Киви: третья доза вакцины и три потерянных друга

Полгода пролетели для меня со свистом. Иногда свист напоминал стрекотание сверчка или гуд высоковольтных линий, иногда пыхтел, как котел, а время от времени он напоминал морзянку. Это — тиннитус, который в течение жизни испытывает каждый восьмой (чаще в солидном возрасте), докучливая болезнь, поскольку предположить причины еще могут, а лечить не получается. Мой постоянный и по ночам очень выматывающий тиннитус начался сразу после того, как я получил вторую дозу AstraZeneca, пишет в Postimees журналист Кристер Киви.