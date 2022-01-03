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В Таллинне открываются пункты сбора рождественских елок

Новогодние елки. ФОТО: Ove Maidla

Елке не место среди бытового мусора – районные управы откроют в Таллинне 72 пункта для экологичного сбора рождественских елок.

В предназначенные для сбора рождественских елок контейнеры нельзя помещать бытовой или строительный мусор и прочие отходы. Из елок будет получена древесная щепа.

В случае отсутствия личного транспорта можно заказать услугу у предприятия, которое занимается вывозом мусора в районе, и принести дерево в согласованное время к контейнеру.

Елку также можно самостоятельно доставить на любую станцию переработки отходов. В объеме до 0,6 м3 они принимаются бесплатно. Перед утилизацией елку рекомендуется распилить.

Рождественские елки не должны быть упакованы в пленку. На дереве не должно быть украшений, пластика, текстиля и других материалов. Искусственные елки и елочные украшения можно передать в центр вторичного использования или поместить в контейнер для смешанных отходов. Елочные гирлянды относятся к отходам электроники, их необходимо сдавать на станции переработки отходов.

Подробную информацию о сборе рождественских елок найдете здесь.

Информация о предприятиях по вывозу отходов представлена здесь.

Информацию о станциях переработки отходов читайте здесь и здесь.

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