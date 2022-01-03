В Таллинне проходит международный музыкальный фестиваль
Начиная с 1 января по 7 января в Таллине проходит традиционный X| международный фестиваль «Taevalik Bach» («Великолепный Бах»).
Начиная с 1 января по 7 января в Таллине проходит традиционный X| международный фестиваль «Taevalik Bach» («Великолепный Бах»).
Первый новогодний концерт прошел в церкви Яани. Если в предшествующие годы фестиваль был своего рода благотворительной акцией, то в этом году желающим пришлось заплатить за билет полную цену, 20 евро. Возможно, именно это послужило причиной того, что зал был заполнен лишь наполовину, свою роль, вероятно, сыграла и пандемия.
Во время концерта прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди и Диодженио Бигалья в исполнении сопрано Марие Роос, тенора Анто Ынниса, органиста Ааре-Пауля Латика, российской скрипачки Юлии Игониной и камерного хора Collegium Musicale. Фестиваль завершится 7 января.