Фото ⟩ Вблизи Валга произошла авария

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees , после 14:00 в месте пересечения шоссе Тарту-Валга с дорогой, ведущей в сторону мызы Паю, столкнулись два автомобиля. Люди не пострадали.

Один из участников аварии, водитель Audi рассказал, что двигался из Валга в сторону Тарту, когда в один момент неожиданно ему выехал наперерез автомобиль Hyundai. Избежать столкновения было невозможно. Его слова подтверждает также установленный на Audi авторегистратор, который заснял совершающий разворот Hyundai и последующее столкновение. Оба водителя отделались испугом.