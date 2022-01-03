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Фото ⟩ Вблизи Валга произошла авария

Сегодня днем в волости Валга в нескольких километрах от Валга в сторону Тарту произошло ДТП.

Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, после 14:00 в месте пересечения шоссе Тарту-Валга с дорогой, ведущей в сторону мызы Паю, столкнулись два автомобиля. Люди не пострадали.

Один из участников аварии, водитель Audi рассказал, что двигался из Валга в сторону Тарту, когда в один момент неожиданно ему выехал наперерез автомобиль Hyundai. Избежать столкновения было невозможно. Его слова подтверждает также установленный на Audi авторегистратор, который заснял совершающий разворот Hyundai и последующее столкновение. Оба водителя отделались испугом.

ДТП произошло в шести километрах от Валга возле автобусной остановки «Паю» на прямом участке дороги. Движение было временно нарушено, так как закрыли одну полосу.

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