Министр Лаанет: Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы

"Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", - заявил Лаанет в понедельник в Таллинне на церемонии возложения венка "От народа Эстонии" в связи с отмечаемой в стране 102-й годовщиной окончания Освободительной войны.