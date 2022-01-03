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  • Эстония
  • Министр Лаанет: Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы
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Министр Лаанет: Россия представляет реальную угрозу безопасности Европы

Калле Лаанет. ФОТО: Eero Vabamägi

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО.

"Безопасность нашего континента и альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и, исходя из этого, своих партнеров", - заявил Лаанет в понедельник в Таллинне на церемонии возложения венка "От народа Эстонии" в связи с отмечаемой в стране 102-й годовщиной окончания Освободительной войны.

По его словам, в настоящее время у Эстонии есть "сильные союзники, с которыми мы защищаем и бережем друг друга".

Памятная церемония прошла и в приграничном с Россией городе Нарва. Венки были возложены у всех установленных в республике памятников этой войне.

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