Умер бывший судья Валерий Лыыник

Валерий Лыыник отдал правоохранительной системе Эстонии более 40 лет. В 2014 году он покинул должность судьи Харьюского уездного суда, отправившись на пенсию.

В том же году Лыыник вступил в Центристскую партию. В 2021 году Лыыник участвовал в муниципальных выборах - в избирательном округе Нымме он набрал 35 голосов и не попал в Таллиннское горсобрание.

Лыыник начал свою карьеру в 1971 году инспектором уголовного розыска. За свою долгую службу Лыыник занимал высокие должности и во времена советской милиции и после восстановления независимости Эстонии, к примеру, с 1991 по 1995 годы он был префектом Ляэне-Вирумаа.