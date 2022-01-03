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Умер бывший судья Валерий Лыыник

Valeri Lõõnik ФОТО: Erakogu

На 76-м году жизни скончался бывший судья Харьюского уездного суда Валерий Лыыник, подтвердил порталу Rus.ERR пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

Валерий Лыыник отдал правоохранительной системе Эстонии более 40 лет. В 2014 году он покинул должность судьи Харьюского уездного суда, отправившись на пенсию.

В том же году Лыыник вступил в Центристскую партию. В 2021 году Лыыник участвовал в муниципальных выборах - в избирательном округе Нымме он набрал 35 голосов и не попал в Таллиннское горсобрание.

Лыыник начал свою карьеру в 1971 году инспектором уголовного розыска. За свою долгую службу Лыыник занимал высокие должности и во времена советской милиции и после восстановления независимости Эстонии, к примеру, с 1991 по 1995 годы он был префектом Ляэне-Вирумаа.

За свою карьеру судьи Валерий Лыыник вынес решения по более чем 2500 делам. Одно из самых громких касалось растянувшейся на долгие годы истории с обменом земель.

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