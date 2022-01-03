Умер бывший судья Валерий Лыыник
На 76-м году жизни скончался бывший судья Харьюского уездного суда Валерий Лыыник, подтвердил порталу Rus.ERR пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
На 76-м году жизни скончался бывший судья Харьюского уездного суда Валерий Лыыник, подтвердил порталу Rus.ERR пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.
Валерий Лыыник отдал правоохранительной системе Эстонии более 40 лет. В 2014 году он покинул должность судьи Харьюского уездного суда, отправившись на пенсию.
В том же году Лыыник вступил в Центристскую партию. В 2021 году Лыыник участвовал в муниципальных выборах - в избирательном округе Нымме он набрал 35 голосов и не попал в Таллиннское горсобрание.
Лыыник начал свою карьеру в 1971 году инспектором уголовного розыска. За свою долгую службу Лыыник занимал высокие должности и во времена советской милиции и после восстановления независимости Эстонии, к примеру, с 1991 по 1995 годы он был префектом Ляэне-Вирумаа.
За свою карьеру судьи Валерий Лыыник вынес решения по более чем 2500 делам. Одно из самых громких касалось растянувшейся на долгие годы истории с обменом земель.