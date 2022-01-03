Данные о том, вакцинированы ли новые заболевшие Covid-19, будут публиковаться раз в неделю

«Поскольку основная цель Департамента здоровья - поддержание непрерывности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, для нас особенно важно отслеживать тенденции в показателях тяжелых заболеваний и стационарного лечения. Поэтому мы не будем отображать информацию о статусе вакцинации инфицированных в ежедневных отчетах», - пояснили в Департаменте здоровья.

С момента начала вакцинации прошло больше года, и сегодня добавлен ряд дополнительных факторов, которые необходимо учитывать при оценке эффективности иммунизации.

Для многих инфицированных прошло более полугода с момента вакцинации, что снижает эффективность вакцины. Вариант коронавируса "омикрон" с большей вероятностью может прорваться через иммунную защиту и может заразить вакцинированных людей.

«Что касается заражаемости, важно понимать различия между вакцинированными и невакцинированными социальными группами - это не равные группы, чтобы их можно было сравнивать без дополнительных объяснений. Таким образом, при оценке эффективности вакцины следует учитывать долю заражаемости в соответствующей группе, а не общее число инфицированных», - подчеркнули в департаменте.