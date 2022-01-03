Данные о том, вакцинированы ли новые заболевшие Covid-19, будут публиковаться раз в неделю
С января Департамент здоровья будет публиковать информацию о статусе вакцинации новых заболевших Covid-19 раз в неделю, пишет Postimees.
С января Департамент здоровья будет публиковать информацию о статусе вакцинации новых заболевших Covid-19 раз в неделю, пишет Postimees.
«Поскольку основная цель Департамента здоровья - поддержание непрерывности работы системы здравоохранения в условиях пандемии, для нас особенно важно отслеживать тенденции в показателях тяжелых заболеваний и стационарного лечения. Поэтому мы не будем отображать информацию о статусе вакцинации инфицированных в ежедневных отчетах», - пояснили в Департаменте здоровья.
С момента начала вакцинации прошло больше года, и сегодня добавлен ряд дополнительных факторов, которые необходимо учитывать при оценке эффективности иммунизации.
Для многих инфицированных прошло более полугода с момента вакцинации, что снижает эффективность вакцины. Вариант коронавируса "омикрон" с большей вероятностью может прорваться через иммунную защиту и может заразить вакцинированных людей.
«Что касается заражаемости, важно понимать различия между вакцинированными и невакцинированными социальными группами - это не равные группы, чтобы их можно было сравнивать без дополнительных объяснений. Таким образом, при оценке эффективности вакцины следует учитывать долю заражаемости в соответствующей группе, а не общее число инфицированных», - подчеркнули в департаменте.
Если мы посмотрим на вакцинационный статус людей, находящихся в больнице с тяжелой формой Covid, доля людей, которые не были вакцинированы, составляет 80,9 процента. «Это самый главный показатель! Департамент здоровья и Научный совет с самого начала подчеркивали, что вакцина не обеспечивает 100% защиту от инфекции, но снижает вероятность серьезного прогрессирования болезни. В разы», - говорят в департаменте, добавляя, вакцина - лучшая защита от коронавируса, доступная в настоящее время.