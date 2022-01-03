Юрист: необходимо выяснить, почему водитель не видел пешеходов

Юрист Индрек Сирк подтверждает, что в законе совершенно недвусмысленно сказано, что нельзя стоять на дороге. Он пояснил, что ПДД предусматривают, что место для пешеходов находится на тротуаре, а если тротуара нет, то у дороги. По словам Сирги, аварию в Энари сложно комментировать, так как точно не известно, где находились пострадавшие.

Говоря о плохой видимости, на что указали люди, находившиеся на месте происшествия в ту ночь, Сирк отметил, что в таком случае водитель должен был снизить скорость или, при необходимости, остановиться. «В Законе о дорожном движении четко указано, что вы должны выбрать скорость, которая позволит вам остановить свой автомобиль перед препятствием на дороге», - сказал юрист. Он пояснил, что суд рассматривает все виды предметов или существ, которые могут находиться на дороге - припаркованную или сломавшуюся машину, а также человека - как непредсказуемые препятствия. В том, что машины ломаются и люди ходят по дороге, нет ничего экстраординарного, такие ситуации все равно случаются, и водитель должен быть к этому готов. По словам юриста, все, что неожиданно появляется на дороге, например, животное, выбегающее из леса, или человек, выбегающий со двора, непредсказуемо.