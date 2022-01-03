Юрист: необходимо выяснить, почему водитель не видел пешеходов
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Энари Ярваского уезда в новогоднюю ночь, до сих пор выясняются. Еще предстоит ответить на вопрос, почему произошла трагическая авария и могло ли все произойти иначе. Сейчас известно, что на месте аварии была плохая видимость, на дороге, вероятнее всего, стояла компания людей, а виновный в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Postimees.