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Юрист: необходимо выяснить, почему водитель не видел пешеходов

Фото с места трагедии. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в поселке Энари Ярваского уезда в новогоднюю ночь, до сих пор выясняются. Еще предстоит ответить на вопрос, почему произошла трагическая авария и могло ли все произойти иначе. Сейчас известно, что на месте аварии была плохая видимость, на дороге, вероятнее всего, стояла компания людей, а виновный в аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет Postimees.

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Юрист Индрек Сирк подтверждает, что в законе совершенно недвусмысленно сказано, что нельзя стоять на дороге. Он пояснил, что ПДД предусматривают, что место для пешеходов находится на тротуаре, а если тротуара нет, то у дороги. По словам Сирги, аварию в Энари сложно комментировать, так как точно не известно, где находились пострадавшие.

Говоря о плохой видимости, на что указали люди, находившиеся на месте происшествия в ту ночь, Сирк отметил, что в таком случае водитель должен был снизить скорость или, при необходимости, остановиться. «В Законе о дорожном движении четко указано, что вы должны выбрать скорость, которая позволит вам остановить свой автомобиль перед препятствием на дороге», - сказал юрист. Он пояснил, что суд рассматривает все виды предметов или существ, которые могут находиться на дороге - припаркованную или сломавшуюся машину, а также человека - как непредсказуемые препятствия. В том, что машины ломаются и люди ходят по дороге, нет ничего экстраординарного, такие ситуации все равно случаются, и водитель должен быть к этому готов. По словам юриста, все, что неожиданно появляется на дороге, например, животное, выбегающее из леса, или человек, выбегающий со двора, непредсказуемо.

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